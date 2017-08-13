У звезды фильма "Любовь и голуби" отнялись ноги

Сейчас 82-летняя артистка находится в очень тяжелом состоянии.

Нина Дорошина Скриншот

Состояние здоровьяизвестной по роли Надюхи в фильме "Любовь и голуби", ухудшается после перенесенного инфаркта несколько лет назад.

Об этом сообщает "МК".

Сейчас 82-летняя артистка находится в очень тяжелом состоянии: у нее отнялись ноги.

В минувшую субботу Дорошиной вызывали "скорую помощь". Врачи сделали оставшейся одной, без родных, актрисе обезболивающие уколы и уехали. "Мне очень тяжело. Я не встаю и даже с трудом могу говорить. Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно. Даже не верится, что я буквально год назад бегала на каблуках. Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена, а мне помочь некому. Правда, соседи и знакомые иногда покупают продукты и лекарства, спасибо им за это. Но сейчас многие в отпусках", — рассказывает Дорошина.

Несмотря на все невзгоды, хрупкая Нина Михайловна надеется, что сможет встать на ноги. "Я должна подняться и вернуться в свой любимый театр и к своим студентам".

Напомним, Юрий Антонов не может побороть болезни.