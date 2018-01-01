Участница группы "НеАнгелы" показала красочные фото из Италии

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1 / 4 Виктория Смеюха в Италии посетила ряд городов (instagram.com/vikanablack)

Фото певицы в соцсети собрали тысячи лайков.

Виктория Смеюха в Италии посетила ряд городов instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть красочные фотографии из Италии.

В стране артистка, в частности, посетила Пизу, Флоренцию и Сан-Джиминьяно, говорится на ее странице в Instagram.

Фото исполнительницы собрали тысячи лайков. "… Не буду писать ничего такого, просто хочу пожелать вам хорошего настроения и новых эмоций", — подписала одно из них певица.

Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.