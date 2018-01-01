Участница группы "НеАнгелы" показала красочные фото из Италии

Фото певицы в соцсети собрали тысячи лайков.
В стране артистка, в частности, посетила Пизу, Флоренцию и Сан-Джиминьяно, говорится на ее странице в Instagram.
Фото исполнительницы собрали тысячи лайков. "… Не буду писать ничего такого, просто хочу пожелать вам хорошего настроения и новых эмоций", — подписала одно из них певица.
Ранее Виктория Смеюха сообщала, что отдыхала в Кении и вляпалась там в историю — повредила ногу, на нее наклеили несколько кусков пластыря. Узнать больше об инциденте можно здесь.