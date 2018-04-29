Участница "Холостяка" Ольга Ломакина призналась, что встречалась с известным артистом Стасом

Девушка сделала откровенное признание Егору Криду.
Претедентка на сердце главного героя, артиста Егора Крида, в разговоре с ним призналась, что до проекта у нее был печальный опыт отношений с другим исполнителем — пара рассталась после двух лет отношений из-за его измен. Телеграм-канал Super выяснил, что избранником девушки был певец Стас Пьеха.
"Он артист. Все время я пыталась что-то поменять, как-то себя изменить. Сейчас я осознаю, что я допустила одну очень важную ошибку... Я поставила его на место бога в своей жизни. Я переживала измену и не могла найти в себе силы, чтобы это пережить", - рассказала Ольга.
Сам Стас Пьеха свою романтическую связь с Ольгой Ломакиной опровергает. По его словам, с девушкой их связывали исключительно рабочие отношения.
"У меня вообще не было отношений с этой девушкой. Я помню, что она снималась в клипе в нашем продюсерском центре, но не больше", — заявил Пьеха телеграм-каналу.
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