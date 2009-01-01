Участник "Голосу країни-7" из Вьетнама поразил зрителей и тренеров знанием украинского языка

Кхан выучил украинский язык всего за 8 месяцев.

Чан Куок Кхан пресс-служба 1+1

После успешной премьеры проекта "Голос країни-7", которая состоялась 22 января на телеканале "1+1", социальные сети взорвало видео вьетнамца Чана Куок Кхана, исполнившего песню Назария Яремчука "Скрипка грає".

Зрителей и тренеров восхитил тот факт, что вьетнамец Кхан выучил украинский язык всего за 8 месяцев.

На вопрос Тины Кароль: "Как ты выучил язык? У тебя была девушка украинка?"

Кхан ответил: "Нет, я считаю, что это уважение к Украине", — что заставило звёздных тренеров аплодировать стоя.

Чан Куок Кхан учится во Львове на химика-инженера. В университете лекции читают на украинском. Его самая заветная мечта — стать знаменитым певцом в Украине.

В Интернете пользователи активно поддерживают "настоящего украинца" и призывают всех брать с него пример.

Елена Мозговая, известный украинский продюсер, выразила восхищение поступком Кхана постом на Фейсбуке: "Тот неловкий для многих момент, когда Человек выучил украинский язык за 8 месяцев и основным аргументом было уважение!!! к стране в которой он учится".

Александр Авраменко, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченка, многократный победитель Национального конкурса учебников украинского языка и литературе для 5-11 кл., автор и ведущий экспресс-уроков украинского в "Сніданок з 1+1" прокомментировал выступление: "Хороший пример для многих украинцев…для миллионов украинцев"

Напомним, Наталья Могилевская пришла на "Голос країни-7".