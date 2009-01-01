Участник "Голосу країни-7" спел украинскую песню на иврите

Влад Каращук, Джамала и Анна Кукса сделали небольшую импровизацию и спели песню "Running".

Вчера зрители телеканала "1+1" увидели пятый эпизод седьмого сезона вокального проекта "Голос країни" с обновленным тренерским составом, в который вошли Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль.

Первым на сцену "Голосу країни" вышел 52-летний Владимир Бойков из Харькова, который сам себя называет "молодым папой в декрете". Дело в том, что недавно у Владимира родилась дочь, и теперь все свое время отец посвящает ее воспитанию.

"Есть две вещи, которые дарят мне молодость — это моя дочь и сцена, на которой я выступаю. Дочь вернула мне молодость. Я сейчас готов покорять любые вершины", — комментирует участник.

На сцене "Голосу країни" Владимир Бойоков исполнил песню группы "Машина времени" "Поворот", чем развернул кресло Сергея Бабкина.

"Вот, новый поворот в вашей жизни в 52 года. Я за буду за вас болеть!" — сказала Тина Кароль.

Нати Гейла пресс-служба 1+1

Одним из самых ярких эпизодов выпуска стало выступление 38-летнего Нати Гейла из Израиля. Участник приехал на свою историческую родину для того, чтобы принять участие в "Голосі країни" и помочь людям хоть на минуту забыть о проблемах. Для выступления Нати выбрал украинскую народную песню "Ой, у вишневому саду", которую сам перевел и исполнил на иврите. Выступление участника развернуло кресла Тины Кароль и Сергея Бабкина. Нати рассказал тренерам, что песня покорила его своей проникновенной мелодией даже несмотря на то, что он не знает украинского языка, и чтобы понять смысл слов, пришлось пользоваться переводчиком. Также выяснилось, что Нати в Израиле преподает детям вокал, и в прошлом сезоне его подопечные Тимоти Санников и Эстер Фридман принимали участие в "Голос.Діти". Своим наставником участник выбрал Тину Кароль.

На "слепые прослушивания" "Голосу країни-7" пришла экс-коллега финалиста прошлого сезона Влада Каращука по музыкальной группе Анна Кукса. 21-летняя девушка родом из города Житомир, и попасть на проект "Голос країни" она пытается четвертый раз. Анна исполнила песню Виктора Павлика "Ні обіцянок, ні пробачень" под фортепиано, чем покорила Джамалу, попав в ее команду.

"Эта песня для меня огромный риск. В основном я пою фанк, r′n′b", — поделилась девушка.

Анна Кукса пресс-служба 1+1

Поддержать Анну пришли родные и близкие, а также Влад Каращук, который вышел на сцену после приглашения Джамалы. Певица призналась, что в прошлом сезоне болела за Влада и верила в его победу. Влад Каращук, Джамала и Анна Кукса сделали небольшую импровизацию и спели песню "Running", которую Влад исполнял в прямом эфире прошлого сезона "Голосу країни".

Напомним, участники "Голосу країни-7" рассказали о своих самых романтических поступках.