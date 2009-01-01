Участник "Танців з зірками" Юрий Ткач признался, за кого будет болеть в финале

После того, как артист покинул проект, первой со словами поддержки ему позвонила Камалия.

Юрий Ткач и Илона Гвоздева Пресс-служба

В это воскресенье на телеканале "1+1" состоялся полуфинал легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" , по результатам которого в финал проекта попали Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.

Тем временем, Юрий Ткач и Илона Гвоздева покинули проект, получив в сумме наименьшее количество баллов от судейской тройки и зрителей.

Юрий Ткач рассказал, что "Танці з зірками" кардинально изменили его жизнь: артист планирует продолжить занятия танцами: "На проекте я, в первую очередь, нашел много друзей. Кстати, и моя маленькая дочь Лиза тоже: она стала настоящей подружкой Екатерины Кухар. Катя даже пригласила Лизу к себе на спектакль. В свою очередь, я планирую и дальше продолжать заниматься танцами. Мне очень нравится стиль хип-хоп. Возможно, куплю себе крутые кроссовки и пойду разрывать танцпол", — рассказал Юрий Ткач.

Также Юрий Ткач признался, за кого будет болеть в финале: "Я считаю, что все пары, которые дошли до финала являются самыми сильными. Но лично мы с Илоной будем болеть и отправлять смс за приму и ферзя "Танців з зірками", как я их называю, Ахтема Сеитаблаева и Алену Шоптенко", — поделился комик.

Интересно, что после того, как артист покинул проект, первой со словами поддержки ему позвонила Камалия: "Мы непрерывно общались в течение 30 минут, я даже пропустил все собрания и слова поддержки".

Отметим, что в течение этой недели зрители смогут голосовать за свои любимые пары, таким образом приближая их к победе в "Танцях з зірками". Максимальное количество смс и телефонных звонков с одного номера телефона — 50.

Напомним, Камалия прокомментировала уход из проекта "Танці з зірками".