Участника первого полуфинала Нацотбора "Евровидения-2018" после выступления обвинили в плагиате

Ведущий Сергей Притула уловил в песне исполнителя LAUD мотивы британского хита.

Певец LAUD (Влад Каращук), который в первом полуфинале Нацотбора-2018 выступил третим, представил англоязычную песню "Waiting".

Ведущий конкурса Сергей Притула заявил, что композиция ему напоминает другой известный хит, и напел пару строчек из хита британского исполнителя Rag'n'Bone Man - "Human".

Согласился с ведущим Андрей Данилко, однако это не помешало другим членам жюри отметить высокий уровень песни и восхититься ею.

"Эта песня завораживает с первой ноты", отметила Джамала.

Продюсер Нацотбора Руслан Квинта назвал LAUDа "украинским самородком".

Ранее Джамала неожиданно призналась в давней любви к одному из участников Нацотбора.