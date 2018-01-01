Участники группы АВВА показали раритетный обнаженный снимок: фото

Пикантные участки тела музыканты при крыли фольгой.
Участники коллектива на снимке прикрывают пикантные части тела большим куском фольги и позируют на фоне шведского флага. Откровенное фото опубликовано на официальном Instagram-аккаунте группы.
Столь смелый снимок АВВА обнародовала по случаю Национального дня Швеции, который традиционно отмечается каждый год 6 июня.
Поклонникам пришлась по вкусу инициатива группы, снимок за считанные часы собрал огромное количество лайков от фанатов и подписчиков.
Напомним, известная американская модель plus size Тесс Холлидей показала фотосессию, в которой продемонстрировала публике яркие откровенные фото в прозрачном купальнике.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram