Участники группы АВВА показали раритетный обнаженный снимок: фото

Пикантные участки тела музыканты при крыли фольгой.

ABBA в соцсетях наверстывает упущенное Фото: Instagram//ABBA

Музыкальная легенда 70-х годов, культовая группа АВВА опубликовала архивную фотографию , на которой все участники изображены обнаженными.

Участники коллектива на снимке прикрывают пикантные части тела большим куском фольги и позируют на фоне шведского флага. Откровенное фото опубликовано на официальном Instagram-аккаунте группы.

Столь смелый снимок АВВА обнародовала по случаю Национального дня Швеции, который традиционно отмечается каждый год 6 июня.

Поклонникам пришлась по вкусу инициатива группы, снимок за считанные часы собрал огромное количество лайков от фанатов и подписчиков.

Напомним, известная американская модель plus size Тесс Холлидей показала фотосессию, в которой продемонстрировала публике яркие откровенные фото в прозрачном купальнике.

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