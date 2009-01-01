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Участники российской группы "Иванушки International" попали в список базы "Миротворец"

Сегодня, 10:57

На сайте указано, что певцы выступали на территории оккупированного Крыма. 

"Иванушки International"
Иванушки International vip-mediagroup.com
Участники российской группы "Иванушки International" пополнили список базы "Миротворец".

Данные Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева появились на портале в пятницу 26 мая.

Так, имена артистов появились в "чистилище" организации.

На сайте "Миротворца" указано, что певцы выступали на территории оккупированного Крыма — то есть незаконно пересекали государственную границу Украины.

"Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", — говорится на сайте организации.

Напомним, дрессировщик Юрий Куклачев теперь запрещен в Украине.

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Иванушки International, запрет, въезд, Миротворец
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