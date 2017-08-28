Участники "Танців з зірками" показали эксклюзивные видео с репетиций перед прямыми эфирами

"Суперблондинка" Оля Полякова призналась, что во время тренировок случайно травмировала своего партнера Степана Мисюрку.

В минувшее воскресенье в 21.00 на телеканале "1+1" состоялась успешная премьера обновленных "Танців з зірками".

В рамках премьерного выпуска стало известно, кто составил пары звездным участникам проекта. Так, поражать зрителей телеканала "1+1" на главном паркете страны будут пары: певица Наталья Могилевская и финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко, ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров и Мисс Украина -2016 Александра Кучеренко, певица и тренер "Голосу. Діти-4" Надя Дорофеева и танцовщик, обладающий почти всеми стилями танца, Евгений Кот, шоумен и ведущий Александр Скичко и мастер спорта по бальным танцам Анна Паламарчук, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и победительница первого сезона "Танців з зірками" Алена Шоптенко, психолог Наталья Холоденко и призер чемпионатов Украины и Европы по бальным танцам Виталий Загоруйко, певица Камалия и чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук, "суперблондинка" Оля Полякова и хип-хоп танцор Степан Мисюрка, актер и участник "Лиги Смеха" Юрий Ткач и чемпионка Украины с танцевальной дисциплины "Funky" Илона Гвоздева, певец и тренер "Голосу країни-7" Сергей Бабкин и его жена Снежана.

Сегодня звездные участники "Танців з зірками" и их партнеры опубликовали эксклюзивные видео со своих тренировок в своих социальных сетях.

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко проводят в зале все свое свободное время и тренируются несколько раз в день: "Мне очень повезло с Ахтемом. Он замечательный актер, и чтобы у нас все получалось, мне просто нужно попросить его сыграть танцора. Остальное время, 10 часов в день, мы делаем так, чтобы он играл его лучше и лучше", — подписала фотографию Алена.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) Авг 30 2017 в 5:13 PDT

"Суперблондинка" Оля Полякова призналась, что во время тренировок случайно травмировала своего партнера Степана Мисюрку.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Авг 30 2017 в 5:11 PDT

В свою очередь, чемпионка Украины по танцевальной дисциплине "Funky" Илона Гвоздева строго тренирует актера и участника "Лиги Смеха" Юрия Ткача. В программу занятий Илона даже включила физическую подготовку, в результате которой актер даже похудел на 5 килограммов, также пара не забывает об уроках актерского мастерства.

Публикация от ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva) Авг 28 2017 в 8:47 PDT

Партнерша Александра Скичко и мастер спорта по бальным танцам Анна Паламарчук призналась, что не отпускает Александра домой, пока он не выполнит сложную поддержку.

Публикация от Anna Palamarchuk (@ganna_palamarchuk) Авг 28 2017 в 1:12 PDT

Отметим, что во время премьерного выпуска "Танців з зірками" ни одна пара не покинула паркет. Для того, чтобы определить танцевальный уровень пар во время первого прямого эфира баллы танцовщикам выставляла только судейская тройка: Влад Яма, Катерина Кухар и Monatik, а зрительское голосование начнется со второго прямого эфира. Кто звездных участников покинет проект, станет известно по сумме результатов зрительского голосования и баллов профессионального жюри в конце второго прямого эфира.