Ученые назвали кинозвезду с самыми сексуальными губами в мире

Помогать определять самые красивые губки ученым помогали 560 пластических хирургов.

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Скарлетт Йоханссон, у которой наконец, назвали обладательницей самых красивых на Земле губ.

Чтобы определить это, ученые из 35 стран с 560 пластическими хирургами проанализировали фотографии самых известных звезд. По результатам исследования, именно губы Йоханссон были определены как практически идеальные по установленным параметрам, пишет Daily Mail.

"В настоящее время сочетание верхней и нижней губы по размеру 1:1 является наиболее привлекательным у женщин. Ранее идеалом считалось сочетание, когда нижняя губа была чуть более пухлой, чем верхняя. Наше изучение отражает современные эстетические стандарты, но они могут меняться, так же, как и мода", – рассказал доктор Паул Хайдекрюгер из Мюнхена.

При этом Йоханссон разделила свой почетный статус с девушкой Джейсона Стэтхема – моделью Рози Хантингтон-Уйатли, обладательницей таких же пропорций.

Ранее ученые заявили, что противостоять "новому гриппу" помогает страстный секс. Во время интимной связи в организме мужчины и женщины вырабатываются специальные антитела.