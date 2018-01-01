Ученые рассказали, как распознать в женщинах хороших любовниц

Открытие группы ученых из Университета Ноттингем Трент точно должно порадовать миллионы и миллионы мужчин.

В Великобритании группа ученых из Университета Ноттингем Трент выяснила, что девушки и женщины со светлыми волосами являются гораздо лучшими партнершами для секса , нежели брюнетки.

Результаты соответствующих исследований были опубликованы на страницах специализированного издания Experimental Biology.

Также по словам ученых страсти в постельных упражнениях женщинам может добавить и простое перекрашивания в блондинку - в таком случае они почувствует больше уверенности в себе и ощутят заметно большее внимание мужчин.

Как заявила одна из исследоваетелей, психолог Кэтрин Сэльмо, женщины со светлыми волосами чувствуют сильно раскованными и потому практически не стесняются партнеров, охотно идя на различные эксперименты в сексе.

Напомним, ранее ученые установили, какое время суток лучше всего подходит для занятий сексом.

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