Ученые рассказали, как распознать в женщинах хороших любовниц

Открытие группы ученых из Университета Ноттингем Трент точно должно порадовать миллионы и миллионы мужчин.
Результаты соответствующих исследований были опубликованы на страницах специализированного издания Experimental Biology.
Также по словам ученых страсти в постельных упражнениях женщинам может добавить и простое перекрашивания в блондинку - в таком случае они почувствует больше уверенности в себе и ощутят заметно большее внимание мужчин.
Как заявила одна из исследоваетелей, психолог Кэтрин Сэльмо, женщины со светлыми волосами чувствуют сильно раскованными и потому практически не стесняются партнеров, охотно идя на различные эксперименты в сексе.
Напомним, ранее ученые установили, какое время суток лучше всего подходит для занятий сексом.
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