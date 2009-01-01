Ученые рассказали, сколько нужно секса для счастья

По их данным, крайне важно установить с партнером сексуальную связь и не иметь ложных ожиданий.

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Большинству пар для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно заниматься сексом всего раз в неделю.

Об этом сообщили канадские исследователи университета в Торонто, передает Новое время со ссылкой на Maxim.

По их данным, крайне важно установить с партнером сексуальную связь и не иметь ложных ожиданий в отношении количества секса, которое, согласно ошибочному распространенному мнению, имеет решающее значение для отношений партнеров.

"Не столь важно количество секса, сколько сексуальная связь между партнерами. Жизнь современного человека предполагает наличие работы и ряда обязанностей, поэтому важно иметь реалистичные ожидания в отношении своей сексуальной жизни и количества регулярного секса", – отмечает автор исследования, психолог Эми Муис.

В ходе своей исследования Муис анализировала данные тысяч участников на протяжении десятилетий и в результате пришла к выводу, что отношения партнеров улучшаются, если ни у одного из них не возникает завышенных сексуальных ожиданий от друг друга.

Напомним, ученые обнаружили в недрах Земли огромный законсервированный водный океан.