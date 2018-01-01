Удивил: Потап написал книгу для детей на украинском

Рэпер шокировал своих фанатов.
Это издание создано для детей, Потап написал ее на украинском языке. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Моя первая книга и сразу же украинском, и для детей! Знакомьтесь "Господин Еж", - отметил Потап.
Рэпер поделился, что выпустит книгу совместно с издательством "Ранок" и WWF, выйдет также и версия на русском языке. Приобрести детский рассказ можно будет уже 1 мая – тогда запланирована предпродажа.
Он добавил, что презентация книги состоится летом на Книжном Арсенале. В книге также написано, откуда взялась идея такого милого героя.
"Когда-то давно вместе с моим другом Александром Стегановым мы придумали виртуального героя. Искали мы его среди различных фольклорных персонажей: представляли волка, белку или кабанчика. И вдруг вспомнили о... еже. Ежи живут в нашей местности, они милые и всех любят, а своим носиком делают забавный звук "фунь-фунь-фунь". Так появился наш герой еж Фунь-Фунь", - написано в книге.
Ранее Потап объявил, что он свободен и ищет себе девушку.