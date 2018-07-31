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"Ух беременяшка жжет!": Регине Тодоренко не удалось скрыть живот за просторной одеждой

Сегодня, 15:40

Поклонники заметили отчетливо округлившиеся формы.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко засветила округлившийся живот instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы "Smash" Влад Топалов, засветила округлившийся живот во время танцев в студии "Русского радио".

Роликом, где Тодоренко лихо пляшет в черной просторной одежде, поделилась радиоведущая Алла Довлатова в Instagram.

Подписчики заметили округлившийся живот Регины, и расхвалили ее за  зажигательный танец.

"Регина молодец, на таком сроке такие танцы",  "Ух беременяшка жжет!", "Ого, телепузик какие "па" выкаблучивает", "Любимый колобочек!", "Регина класс! Беременная так танцует!", - радовались подписчики.

Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.

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Теги:  
Регина Тодоренко, ведущая, беременность
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