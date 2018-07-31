"Ух беременяшка жжет!": Регине Тодоренко не удалось скрыть живот за просторной одеждой

Поклонники заметили отчетливо округлившиеся формы.
Роликом, где Тодоренко лихо пляшет в черной просторной одежде, поделилась радиоведущая Алла Довлатова в Instagram.
Подписчики заметили округлившийся живот Регины, и расхвалили ее за зажигательный танец.
"Регина молодец, на таком сроке такие танцы", "Ух беременяшка жжет!", "Ого, телепузик какие "па" выкаблучивает", "Любимый колобочек!", "Регина класс! Беременная так танцует!", - радовались подписчики.
Ранее СМИ назвали дату родов и пол ребенка беременной Тодоренко.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram