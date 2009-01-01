Украинцы стали лучшими на этнопараде в Австралии

С национальной символикой и в костюмах, наши земляки прошлись по центральной улице города.

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В Австралии на параде Pako Festa 2017 украинцы стали лучшими , победив во всех номинациях.

Об этом сообщает 24tv.ua.

Этнопарад проходил в городе Джилонг в штате Виктория, где его проводят уже 30 лет подряд. Украинскую культуру представлял танцевальный коллектив "Легенда".

С национальной символикой и в костюмах, наши земляки прошлись по центральной улице города. А народный украинский танец своим колоритом наибольше пришелся по душе посетителям фестиваля.

Напомним, украинцы в экстремальных условиях покорили самую высокую вершину Америки.