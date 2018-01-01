Украинец нарисовал обложку для пластинки Элтона Джона

Двойной альбом кавер-версия будет выпущен 6 апреля.

Фото: Videomuzic

Украинский художник Василий Колотуша нарисовал обложку для новой пластинки знаменитого британского музыканта сэра Элтона Джона и автора текстов к его песням Берни Топина.

В двойной альбом "Revamp & Restoration" войдут кавер-версии таких исполнителей, как Эд Ширан, Леди Гага, Майли Сайрус, Миранда Ламберт, The Killers, Долли Партон, Coldplay, Mumford And Sons, Деми Ловато, Сэм Смит и другие.

Один из них отражает взгляд на свое музыкальное наследие самого Элтона, а второй – его многолетнего соавтора Берни Топина.

Как рассказывает Колотуша, к 27-летнему художнику из Черкасс обратились сотрудники лондонской студии дизайна Studio Fury, предложив создать визуальное оформление для пластинки. "На меня вышли из британской Studio Fury - они ранее уже работали с Universal Music - и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, Мерч и т.д", - цитирует художника DTF Magazine.

Колотуша добавил, что обложка и другие иллюстрации - это новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту. При этом, по его словам, процесс оформления полностью контролировали.

Диски "Revamp" и "Restoration" будут выпущены 6 апреля. Ранее Элтон Джон объявил о завершении карьеры и анонсировал прощальное мировое турне.