Украинец попал в рейтинг лучших диджеев мира

Сообщается, что Omnia занял 140-е место.

Диджей Omnia Instagram

Наш земляк, украинский диджей и саунд-продюсер Omnia вошел в топ-150 лучших диджеев мира 2017 года по версии авторитетного журнала DjMag.

Об этом пишет Сегодня.

Сообщается, что Omnia занял 140-е место.

"Несмотря на то что я не попал топ-100 в этом году, я все равно счастлив видеть вашу поддержку и хочу поблагодарить каждого, кто голосовал", — написал музыкант.

Ранее музыкант дважды попадал в рейтинг топ-100. Впервые — в 2012 году (58-е место), а во второй раз в 2013 году, заняв 48-е место.

Omnia (Евгений Смирнов) родился в Донецке в 1987 году. Он работает с лейблом Армина ван Бюрена — Armada Music, а его музыка сочетает в себе стили Trance і Progressive House. Диджей ежегодно выступает на крупнейших фестивалях электронной музыки: Tomorrowland, Ultra Music Festival, A State Of Trance и многих других.

Напомним, возлюбленная Лещенко DJ Nastia вошла в десятку лучших диджеев мира.