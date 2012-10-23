Украинец попал в рейтинг лучших диджеев мира

Сообщается, что Omnia занял 140-е место.
Об этом пишет Сегодня.
Сообщается, что Omnia занял 140-е место.
"Несмотря на то что я не попал топ-100 в этом году, я все равно счастлив видеть вашу поддержку и хочу поблагодарить каждого, кто голосовал", — написал музыкант.
Ранее музыкант дважды попадал в рейтинг топ-100. Впервые — в 2012 году (58-е место), а во второй раз в 2013 году, заняв 48-е место.
Omnia (Евгений Смирнов) родился в Донецке в 1987 году. Он работает с лейблом Армина ван Бюрена — Armada Music, а его музыка сочетает в себе стили Trance і Progressive House. Диджей ежегодно выступает на крупнейших фестивалях электронной музыки: Tomorrowland, Ultra Music Festival, A State Of Trance и многих других.
Напомним, возлюбленная Лещенко DJ Nastia вошла в десятку лучших диджеев мира.