Украинка Анна Гомонова поборется за титул самой красивой "миссис" Земли

Отметим, что "Mrs Earth" является одним из самых престижных событий в сфере моды и красоты.

Анна Гомонова Пресс-служба

Одно из самых громких событий в международной индустрии красоты пройдет с 8 по 12 июня в Лас-Вегасе и завершится грандиозным финалом в роскошном казино GoldenNugget.

Украину на "Mrs Earth-2017" будет представлять известная модель, художница и телеведущая Анна Гомонова, которая в прошлом году завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе "Mrs Top of the World". После яркого выступления в Нью-Дейли с красоткой связались организаторы "Миссис Земля" и предложили ей принять участие в своем шоу, а также стать национальным лицом конкурса от Украины в 2017 году.

Отметим, что "Mrs Earth" является одним из самых престижных событий в сфере моды и красоты наряду с такими известными конкурсами, как "Миссис мира" и "Миссис Вселенная". Миссия этого яркого международного шоу, которое ежегодно объединяет замужних женщин со всего мира, — привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы и, безусловно, продвижение семейных ценностей.

Подготовку к конкурсу украинка начала за полгода до заявленной даты старта события. Для поездки в Лас-Вегас Анна Гомонова подготовила 3 чемодана с костюмами — для участия в репетициях и финальном шоу, которое будет состоять из интервью, дефиле в бикини, а также выходов в коктейльных и вечерних платьях.

"Этот конкурс станет для меня шестым в череде международных проектов подобного уровня и на данный момент для меня это самое сложное в организационном плане событие, — отметила Анна Гомонова. — "Миссис Земля" заметно отличается от других конкурсов тем, что для организаторов и членов жюри очень важно, чтобы финалистки были не просто красивыми внешне, но и обладали рядом внутренних качеств, способствующих поддержанию высокого имиджа этого мероприятия. 50% успеха зависит от интервью, которое будет проходить в два этапа — для него выделен один из конкурсных дней и общее время в рамках финального шоу.

Модель уже укомплектовала свой сценический гардероб. Ставка сделана на необычное по своей красоте вечернее платье, а для дефиле в купальниках украинские дизайнеры создали для Гомоновой бикини, полностью расшитое кристаллами Swarovski.

В США Анна выйдет на подиум и побороться за главную корону конкурса с 60-ю участницами из разных стран мира.

"У каждого конкурса есть своя политика и требования к участницам, а члены жюри в том числе ровняются еще и на популярные тенденции в области красоты. Например, в прошлом году во многих конкурсах побеждали представительницы африканских стран, до этого — участницы из Венесуэлы. И я понимаю, что в этом году ко мне будет приковано особое внимание, так как Украина сегодня у всех на слуху и на политической арене играет не последнюю роль", — отметила Анна Гомонова.

Модель представила фотосессию для официального профайла конкурса Миссис Земля, все образы которой — это платья от украинского дизайнеры Айны Гассе. Фотосессию снимали в Национальном Ботаническом саду в Киеве в период цветения сирени и магнолий.

Напомним, украинка победила на престижном конкурсе красоты.