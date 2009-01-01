Украинка выбрала четыре сверкающих наряда на конкурс "Миссис Вселенная-2017"

Конкурс "Миссис Вселенная" проходит в несколько этапов с 25 августа по 2 сентября.

Юлиана Короченцева mrsworldopen.com

2 сентября в ЮАР состоится финал конкурса "Миссис Вселенная -2017".

В этом году представить Украину на престижном международном конкурсе получила право Юлиана Короченцева, режиссер, продюсер и директор дизайнерского центра, пишет Сегодня.

По условиям конкурса, участницей сможет стать лишь социально активная девушка, которая уже реализовалась в семье и выбранной профессии.

Претендентка от Украины выбрала четыре сверкающих наряда, выполненных из авторских тканей дизайнером Ириной Марчук для официальных приемов и конкурсной программы.

Платье для конкурсантки segodnya.ua

Конкурс "Миссис Вселенная" проходит в несколько этапов с 25 августа по 2 сентября, где самые красивые женщины мира демонстрируют свои лучшие качества.

Сама дизайнер Ирина Марчук, прокомментировала наряд так: "Это была очень ответственная задача, ведь по наряду, в котором конкурсантка представляет Украину, оценивают имидж и престиж всей страны. Поэтому, выбирая платье для Юлианы, я руководствовалась качествами, которыми должна быть наделенная каждая девушка: это женственность, элегантность и гармония. Также, все наряды выполнены из кружева, с авторским рисунком и обшиты сверкающим бисером вручную, это настоящие произведение искусства, созданы для женщины, достойной титула Миссис Вселенная. Всем известно, что конкуренция на международных конкурсах всегда очень высока и важно, чтобы не только конкурсантка, а и сам наряд был выделяющимся. В платьях для украинки было использовано более 15 кг бисера, признаюсь, с таким блеском ее будет сложно не заметить. Я искренне желаю нашей участнице победы и только высших балов от жюри в финале 2-го сентября".

Напомним, жена известного российского телеведущего стала "Миссис Россия".