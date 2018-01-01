Украинская фитнес-модель похвасталась трофеем и подкачанной попой, фото

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1 / 5 Валерия Крук завоевала трофей на турнире на турнире IFBB Elite Pro (instagram.com/valeriyakruk)

Наша соотечественница участвовала в турнире IFBB Elite Pro, который проходил в Испании.

Валерия Крук завоевала трофей на турнире на турнире IFBB Elite Pro instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук в столице Испании Мадриде на турнире IFBB Elite Pro завоевала трофей.

После соревнований наша соотечественница похвасталась призом и подкаченной попой, соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram.

"Ребята, перед турниром в Мадриде я впервые "не сливалась" (не избавлялась от водички в организме), вышла, как есть. В более мясной и сочной форме", — подписала снимки ведущая.

Ранее Валерия Крук поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в провокационной позе в соблазнительном черном боди. Посмотреть снимок можно здесь.

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