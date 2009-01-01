Украинская группа произвела фурор на конкурсе America's Got Talent

Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.
Об этом пишет realist.online
Выступление настолько поразило судей шоу, что те не смогли усидеть на месте и поднялись со своих кресел.
Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.
Напомним, Light Balance — это команда танцоров из Днепра. Основателями проекта стали Денис Балдин и Никита Сухенко.
Каждое выступление рассказывает их отдельную историю с помощью неонового шоу.
Напомним, украинский квартет произвел фурор на польском шоу-талантов.