Украинская группа произвела фурор на конкурсе America's Got Talent

Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.

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Украинская группа Light Balance с уникальным неоновым шоу стала финалистом конкурса America's Got Talent.

Об этом пишет realist.online

Выступление настолько поразило судей шоу, что те не смогли усидеть на месте и поднялись со своих кресел.

Хайди Клум, Мел Би, Саймон Коувел и Хови Мандел громкими аплодисментами "оценили" номер украинцев.

Light Balance Скриншот

Напомним, Light Balance — это команда танцоров из Днепра. Основателями проекта стали Денис Балдин и Никита Сухенко.

Каждое выступление рассказывает их отдельную историю с помощью неонового шоу.

Напомним, украинский квартет произвел фурор на польском шоу-талантов.