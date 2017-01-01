Украинская короткометражка получила три награды на фестивале в США

Фильм "5 минут" получил приз Essence Award и две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену.

Украинский короткометражный фильм "5 минут" рполучила три награды международного фестиваля мира и кино "International Peace & Film Festival", который прошел в американском городе Орландо.

Как отмечает Госкино Украины, лента Яны Антонец получила приз Essence Award — это награда короткометражному фильму, который лучше всего передает идею за наименьшее количество времени, а также две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену.

Фильм демонстрирует абсурд на фоне пафосных похорон. Члены семьи выставляют на показ свое богатство и почет покойному барону, однако не замечают, что потеряли нечто важное.

В производстве фильма принимала участие компания Go Ua Production во главе с продюсером Оксаной Косик при поддержке Госкино Украины.

Напомним, украинская психологическая драма "Стрімголов" выиграла приз зрительских симпатий на фестивале Premiers Plans d'Angers во Франции.