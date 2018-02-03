Украинская модель обнажила грудь на показе в Киеве

Алина Байкова удивила окружающих своим нарядом.

Украинская топ-модель Алина Байкова, живущая в США, пришла на модный показ отечественного дизайнера Эльвиры Гасановой. Она одела облегающее платье в сетку со стразами, высокими трусами и без бюстгальтера.

Фото и видео с модного показа модель выложила на своей странице в Instagram.

"Поздравляю, моя дорогая Эльвира Гасанова! Что за шоу! Что за коллекция! Люблю тебя!" - подписала Алина видео, на котором позирует в прозрачном платье со стразами.

Девушка не стесняясь позировала в платье фотографам, и каждый мог увидеть ее грудь.

Короткое видео и фото собрали больше 12 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники звезды были поражены смелостью модели: "Очень-очень красивая и восхитительна", "Фигура идеальная,...грудь красивая".