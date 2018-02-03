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Украинская модель обнажила грудь на показе в Киеве

Сегодня, 11:11
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1 / 3 (alina_baikova/instagram)

Алина Байкова удивила окружающих своим нарядом.

Украинская топ-модель Алина Байкова, живущая в США, пришла на модный показ отечественного дизайнера Эльвиры Гасановой. Она одела облегающее платье в сетку со стразами, высокими трусами и без бюстгальтера.  

Фото и видео с модного показа модель выложила на своей странице в Instagram.

"Поздравляю, моя дорогая Эльвира Гасанова! Что за шоу! Что за коллекция! Люблю тебя!" - подписала Алина видео, на котором позирует в прозрачном платье со стразами.

Девушка не стесняясь позировала в платье фотографам, и каждый мог увидеть ее грудь.

Короткое видео и фото собрали больше 12 тысяч лайков и сотни комментариев. Поклонники звезды были поражены смелостью модели: "Очень-очень красивая и восхитительна", "Фигура идеальная,...грудь красивая". 

 

A post shared by Alina Baikova (@alina_baikova) on Feb 3, 2018 at 10:21am PST
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Алина Байкова
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