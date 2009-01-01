Украинская модель стала лицом Gucci

Рекламное фото с украинской моделью теперь украшает официальный сайт Gucci.

Марина Полканова фото: vk.com

Украинская модель Марина Полканова снялась в рекламе новой линии губных помад итальянского бренда Gucci.

Об этом пишет Новое время.

Она появилась на рекламном фото линейки губных помад Gucci Sheer Lipstick Collection.

Известно, что автором фотосессии стал известный фотограф Колин Доджсон.

Примечательно, что рекламное фото с украинской моделью теперь украшает официальный сайт Gucci. Также кадр будет опубликован на страницах ряда мировых глянцев в рамках рекламной кампании новой коллекции макияжа премиального бренда.

Отмечается, что Gucci сотрудничает с Полкановой уже не первый раз. Ранее девушка принимала участие в показах Дома, а также снялась в нескольких рекламных кампейнах Gucci.

Напомним, Алан Бадоев в новом клипе Барских снял музу Канье Уэста, известную украинскую модель.