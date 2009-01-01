Украинская певица о Светлане Лободе: Никакой стране не нужны предатели

Артистка считает, что у Лободы заговорит совесть.

Светлана Лобода Пресс-служба

Заслуженная артистка Украиныпрокомментировала скандал вокруг певицы Светланы Лободы, котора активно выступает в России.

Свою позицию солистка Национальной филармонии Украины и Заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ выразила на чате в "Главреде".

Артистка считает, что у Лободы заговорит совесть, ведь никакой стране не нужны люди-предатели.

"Я не поддерживаю позицию Светланы Лободы. Так нельзя делать. Сегодня ты отвернулась от Украины, а завтра Украина отвернется от тебя. Никакой стране не нужны люди-предатели. Это должен понимать каждый, кто за гонорары изменяет своему государству, своему народу и своей родне. Мне стыдно за Лободу, поскольку она действительно талантливая артистка, но так нельзя делать. Бог ей судья. Ее поступок больше комментировать не хочу, возможно, у нее заговорит совесть, и она найдет адекватное оправдание своим действиям", — считает Руденко.

Напомним, ранее украинская певица объяснила, как нужно поступить с участницей от России на конкурс "Евровидение".

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