Украинская певица шокировала фото под капельницей

Дорофеева сообщила, что у нее отравление.

Надя Дорофеева оказалась под капельницей Instagram

Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева оказалась под капельницей.

Артистка сообщила, что у нее отравление и выложила соответствующие фото в Instagram.

Причем на одном из фото Надя запечатлена с капельницей в руке.

Поклонники певицы не на шутку разволновались и стали спрашивать в комментариях, что с ней произошло.

vinogradovaleksei6497 почему ты в больнице? Что случилось?

liz101i Вроде бы она дома лежит, значит все не так плохо, все будет хорошо, я верю!!!

happycatlumiere Надь, что случилось?!

t_mashaa Надюша, выздоравливай скорее

s_i_d_o_r_e_n_k_o Надя, что случилось? Успокой всех что ничего страшного

Отметим, что судя по последней публикации, Дорофеева встречала Новый год с мужем — певцом Владимиром Дантесом.