Украинская певица шокировала фото под капельницей

Дорофеева сообщила, что у нее отравление.
Артистка сообщила, что у нее отравление и выложила соответствующие фото в Instagram.
Причем на одном из фото Надя запечатлена с капельницей в руке.
Поклонники певицы не на шутку разволновались и стали спрашивать в комментариях, что с ней произошло.
vinogradovaleksei6497 почему ты в больнице? Что случилось?
liz101i Вроде бы она дома лежит, значит все не так плохо, все будет хорошо, я верю!!!
happycatlumiere Надь, что случилось?!
t_mashaa Надюша, выздоравливай скорее
s_i_d_o_r_e_n_k_o Надя, что случилось? Успокой всех что ничего страшного
Отметим, что судя по последней публикации, Дорофеева встречала Новый год с мужем — певцом Владимиром Дантесом.