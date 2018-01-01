Украинская секс-бомба Даша Астафьева радикально обновила имидж: фото

Естественно, певица не могла не поделиться своим "обновлением" с фанатами.
Снимок в обновленном образе она опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram.
"Преклоняю колено перед силой воли охраны в нашем доме", - подписала Астафьева снимок.
"Даша, вы восхитительная красавица"; "Вообще не узнала"; "Какая ты тоненькая"; "Очень красивая", Трісочка (Щепочка – "Главред")", − начали массово выражать свой восторг фанаты.
Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему покинула состав группы Nikita, а также удивила поклонников эротической выходкой на концерте.
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