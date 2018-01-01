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Украинская секс-бомба Даша Астафьева радикально обновила имидж: фото

Сегодня, 12:21

Естественно, певица не могла не поделиться своим "обновлением" с фанатами.

Астафьева
Даша Астафьева Instagram
Известная украинская поп-исполнительница, актриса и модель, прославившаяся съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева радикально осветлила свои волосы.

Снимок в обновленном образе она опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram.

"Преклоняю колено перед силой воли охраны в нашем доме", - подписала Астафьева снимок.

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Instagram

"Даша, вы восхитительная красавица"; "Вообще не узнала"; "Какая ты тоненькая"; "Очень красивая", Трісочка (Щепочка – "Главред")", − начали массово выражать свой восторг фанаты.

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Instagram

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Instagram

Напомним, ранее Астафьева объяснила, почему покинула состав группы Nikita, а также удивила поклонников эротической выходкой на концерте.

 

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Теги:  
Даша Астафьева, Instagram, образ, фото, волосы
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