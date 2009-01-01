Украинские артисты стали триумфаторами российской премии

Лобода и Киркоров были одними из четырех ведущих награждения.
Вот только имена украинских исполнителей звучали во время вечера чаще, чем российские, пишет ТСН.
Так, Ани Лорак получила победу в номинации "Лучший дуэт", группу "Грибы" признали "Лучшим стартом", группа "Время и Стекло" забрала награду за "Лучшую песню".
А Светлана Лобода стала победительницей двух премий — "Лучший креатив" и "Лучшая певица". Ее превзошел лишь Филипп Киркоров. Он забрал три статуэтки, к слову, одну из них артист получил в номинации "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".
К слову, и Лобода, и Киркоров были одними из четырех ведущих награждения. В этом году впервые в истории премии появилась номинация "Лучший клип, снятый в Крыму". За победу соревновались пять исполнителей, которые проводили съемки видео на территории полуострова Крым.
Напомним, в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.