Украинские артисты стали триумфаторами российской премии

Лобода и Киркоров были одними из четырех ведущих награждения.

Светлана Лобода Пресс-служба

В городе Красногорске под Москвой состоялось вручение музыкальной премии телеканала RU.TV.

Вот только имена украинских исполнителей звучали во время вечера чаще, чем российские, пишет ТСН.

Так, Ани Лорак получила победу в номинации "Лучший дуэт", группу "Грибы" признали "Лучшим стартом", группа "Время и Стекло" забрала награду за "Лучшую песню".

А Светлана Лобода стала победительницей двух премий — "Лучший креатив" и "Лучшая певица". Ее превзошел лишь Филипп Киркоров. Он забрал три статуэтки, к слову, одну из них артист получил в номинации "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".

К слову, и Лобода, и Киркоров были одними из четырех ведущих награждения. В этом году впервые в истории премии появилась номинация "Лучший клип, снятый в Крыму". За победу соревновались пять исполнителей, которые проводили съемки видео на территории полуострова Крым.

Напомним, в Одессе активисты сорвали концерт Светланы Лободы.