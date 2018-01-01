"Украинские песни будут?" Подписчики неоднозначно отреагировали на Instagram-юбилей Лорак

Исполнительница отметила рубеж в четыре миллиона подписчиков в микроблоге.

Фанаты Лорак в соцсети увеличиваются в геометрической прогрессии instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак , которая в последнее время выступает преимущественно в России, поделилась со своими поклонниками радостно новость: ее читают в Instagram уже четыре миллиона подписчиков.

"Ура! Нас четыре миллиона. Спасибо, что вы есть. Вы – моя любовь!", - прокомментировала знаменитость очередной рубеж в соцсети.

Исполнительница записала краткое видео, в котором поблагодарила подписчиков и подчеркнула, что именно они являются ее стимулом для творчества. Завершила свой монолог Лорак воздушным поцелуем.

Подписчики по-разному прокомментировали радостное восклицание певицы.

"Приветствую Вас! Какие сегодня будете исполнять свои песни? На украинском языке будет? Хорошего Вам дня!", "Лошадь старая", "Ненавижу тебя", "Деревенщина", "Не создавайте себе идеалов! Странный народ подписываются на каких-то публичных людишек и следят за их жизнью, пишут, восторгаются, идеализируют ... люди вы гоните", - написали одни подписчики.

"Красавица, статуэточка", "Ани Лорак самая обаятельная, самая эффектная, самая красивая и просто потрясающая певица! Обожаю!", "Вы прекрасная королева. Вы эталон женщины! Запустите свою линию кукол, чтоб была похоже на вас! Хочу себе, чтобы радоваться, смотря на нее и вспоминая вас", "Самая лучшая в мире певица", - парировали им другие.

Напомним, ранее Лорак похвасталась на снимке длинными ногами.

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