Украинские певцы отметились на музыкальной премии в России: фото

Некоторые исполнители остались без наград, хотя были на них номинированы.

В России дали премии и украинским певцам Фото: Instagram/ru_tv

В Москве 26 мая состоялась престижная церемония вручения российской музыкальной премии RU.TV.

Снимки были опубликованы на странице мероприятия в Instagram, где можно увидеть и нескольких украинских исполнителей.

В номинации "Лучшее концертное шоу" победила Ани Лорак со своим шоу "Дива".

Макс Барских получил награду в номинации "Лучший видеоклип" за работу "Моя любовь".

В нескольких номинациях были представлены Вера Брежнева, Анна Седокова и Никита Алексеев, однако остались без желаемых наград.

Напомним, на вручении премии RU.TV эпатажная Ольга Бузова шокировала поклонников выбранным нарядом. Певица удостоилась премии "Ольга Бузова года", а со сцены ее унес на руках Филипп Киркоров.

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