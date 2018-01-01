Украинские певцы отметились на музыкальной премии в России: фото

Некоторые исполнители остались без наград, хотя были на них номинированы.
Снимки были опубликованы на странице мероприятия в Instagram, где можно увидеть и нескольких украинских исполнителей.
В номинации "Лучшее концертное шоу" победила Ани Лорак со своим шоу "Дива".
Макс Барских получил награду в номинации "Лучший видеоклип" за работу "Моя любовь".
В нескольких номинациях были представлены Вера Брежнева, Анна Седокова и Никита Алексеев, однако остались без желаемых наград.
Напомним, на вручении премии RU.TV эпатажная Ольга Бузова шокировала поклонников выбранным нарядом. Певица удостоилась премии "Ольга Бузова года", а со сцены ее унес на руках Филипп Киркоров.
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