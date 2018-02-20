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Украинские певицы Лобода и Повалий засветились в Кремлевском дворце

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Артистки выступили на концерте в Москве.

Повалий
Таисия Повалий выступила на концерте в Москве tpovaliyofficial/instagram
Светлана Лобода и Таисия Повалий 20 февраля выступили в Москве на концерте "О чем поют мужчины". Мероприятие отсняли специально к 23 февраля и 8 марта.

Фото и видео с выступления артисток пользователи поделились на своих страницах в Instagram.

Так, Повалий выступила вместе с Денисом Майдановым и группой "Пятеро". Они исполнили песню Аллы Пугачевой "Счастье". 

А Светлана Лобода исполнила композицию Григория Лепса "Крыса". 

Подтвердила свое местонахождение на своей странице Повалий – она поделилась совместным фото с российским исполнителем Денисом Майдановым, который с 2018 года является доверенным лицом Владимира Путина.

 "С Денисом зажгли", - написала она на своей странице в Instagram. 

Светлана Лобода выложила фото с машины, которое подписала "Последняя точка на сегодня...ну и денёк".   

Ранее Повалий рассказала, где будет развлекать россиян-эмигрантов.
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Светлана Лобода, Таисия Повалий, концерт, Россия, Москва
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