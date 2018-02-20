Украинские певицы Лобода и Повалий засветились в Кремлевском дворце

Артистки выступили на концерте в Москве.
Фото и видео с выступления артисток пользователи поделились на своих страницах в Instagram.
Так, Повалий выступила вместе с Денисом Майдановым и группой "Пятеро". Они исполнили песню Аллы Пугачевой "Счастье".
А Светлана Лобода исполнила композицию Григория Лепса "Крыса".
Подтвердила свое местонахождение на своей странице Повалий – она поделилась совместным фото с российским исполнителем Денисом Майдановым, который с 2018 года является доверенным лицом Владимира Путина.
"С Денисом зажгли", - написала она на своей странице в Instagram.
Светлана Лобода выложила фото с машины, которое подписала "Последняя точка на сегодня...ну и денёк".
Ранее Повалий рассказала, где будет развлекать россиян-эмигрантов.