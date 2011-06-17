Украинские знаменитости побывали на премьере "Пираты Карибского моря: месть Салазара"

Селебритис охотно позировали фотографам вместе с пиратами.

На днях в столичном кинотеатре "Оскар" состоялась гала-премьера легендарной приключенческой комедии комедии " Пираты Карибского моря : месть Салазара".

Пятую часть пиратской саги о приключениях безумного и обаятельного капитана Джека Воробья первыми пришли посмотреть украинские знаменитости со своими отпрысками: Ириша Блохина и Алексей Брынзак, Ирина Горовая с детьми, Дмитрий Ступка и Полина Логунова, Василий Вирастюк, Анатолий Анатолич с женой Юлией и другие.

Премьеру посетил также Олег "Фагот" Михайлюта, который озвучил наиболее привлекательного пирата всех времен и народов — Джека Спарроу.

Селебритис охотно позировали фотографам вместе с пиратами.

По сюжету долгожданного продолжения киносаги, развеяв свою удачу по миру, капитан Джек Спарроу (Джонни Депп), обнаруживает, что за ним охотится его давний враг — ужасный Салазар (Хавьер Бардем) с командой матросов-призраков.

Чтобы спастись, а между тем получить полный контроль над морями, харизматичный капитан Спарроу должен завладеть могущественным артефактом — трезубцем Посейдона.

Напомним, хакеры заявили о похищении фильма "Пираты карибского моря" у Disney и потребовали выкуп.