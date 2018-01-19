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Украинских музыкантов фанаты заподозрили в тайной свадьбе, фото

Сегодня, 12:47

Настя Каменских засветила обручальное кольцо.

Потап и Настя
Потап и Настя. Instagram
Известных украинских музыкантов — поп-певицу Настю Каменских и продюсера Потапа (Алексей Потапенко) — поклонники заподозрили в тайной свадьбе.

Такое предположение фанаты сделали после совместное фото, которое было опубликовано в Instagram.

На этом снимке Настя демонстрирует кольцо на правой руке.

Подпись к снимку гласит: "Раньше вместе пели, теперь сели и поели".

Подписчики не могли не отметить этот факт: "Кольцо обручальное??)) хорошая пара!!!", "Блин прикольная пара почему сейчас не дует?", "Вы такие классные и позитивные!", "Да не секрет что они давно пара,об этом все знают)))".

Другие же писали: "Что за бред? У Алексея жена есть вообще-то".

Одна из пописчиц поделилась информацией, что ее "знакомая подружка и Насти была у них на свадьбе".

 Ранее Настя Каменских порадовала своих фанатов свежей порцией фотоснимков из отпуска, который она проводит в США.
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Потап, Настя Каменских, свадьба, обручалка, кольцо
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