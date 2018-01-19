Украинских музыкантов фанаты заподозрили в тайной свадьбе, фото

Настя Каменских засветила обручальное кольцо.
Такое предположение фанаты сделали после совместное фото, которое было опубликовано в Instagram.
На этом снимке Настя демонстрирует кольцо на правой руке.
Подпись к снимку гласит: "Раньше вместе пели, теперь сели и поели".
Подписчики не могли не отметить этот факт: "Кольцо обручальное??)) хорошая пара!!!", "Блин прикольная пара почему сейчас не дует?", "Вы такие классные и позитивные!", "Да не секрет что они давно пара,об этом все знают)))".
Другие же писали: "Что за бред? У Алексея жена есть вообще-то".
Одна из пописчиц поделилась информацией, что ее "знакомая подружка и Насти была у них на свадьбе".
Ранее Настя Каменских порадовала своих фанатов свежей порцией фотоснимков из отпуска, который она проводит в США.