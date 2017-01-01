Украинский фильм выиграл приз зрительских симпатий на фестивале во Франции

По словам режиссера фильма "Стрімголов", приз на фестивале Premiers Plans d'Angers означает прокат ленты во Франции.

Кадр из фильма "Стрімголов". Скриншот

Украинская психологическая драма "Стрімголов" выиграла приз зрительских симпатий на фестивале Premiers Plans d'Angers во Франции.

Об этом сообщила режиссер фильма Марина Степанская в Facebook.

"Во-первых, это самый важный приз, потому что означает также прокат во Франции, во-вторых, это приз имени Жанны Моро, что уже для нас большая честь", – написала она.

"Стрімголов" – режиссерский дебют Степанской. Фильм участвовал в главной конкурсной программе 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах и в национальной программе 8-го Одесского международного кинофестиваля. Принимал участие в отборе на выдвижение от Украины на "Оскар".

В фильме идет речь о том, как зима 2013-2014 годов в Киеве изменила всё. 27-летний музыкант Антон возвращается с обучения в Швейцарии в родную страну. Он подавал большие надежды, считался настоящим гением. Но это давление пагубно повлияло на парня, он его попросту не выдержал и пристрастился к алкоголю. Целых 5 месяцев Антон избавлялся от алкогольной зависимости в одном из психо-неврологических лечебниц под Киевом. Теперь он должен учиться жить заново, как и всё страна.

В Киеве он встречает вроде бы обычную девушку Катю, которая живёт в угрюмой Троещине. Девушка готовится поехать в Берлин со своим парнем, но встреча с Антоном меняет её планы. Когда весь мир кругом рушится, можно построить свой собственный лучший мир.