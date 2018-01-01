Украинский олимпийский чемпион Абраменко встречается с российской спортсменкой, фото

Россиянка также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

Александр Абраменко и Александра Орлова. Facebook.com

Судя по фотографиям, олимпийский чемпион встречается с российской фристайлисткой Александрой Орловой.

Опубликованные фото спортивной пары на отдыхе и во время празднования Нового года, говорят о том, что Абраменко и Орлова вне тренировок и соревнований много времени проводят вместе.

Девушка также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

Напомним, 18 февраля, украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото Игр-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины на этих соревнованиях, и первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла.