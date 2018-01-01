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Украинский олимпийский чемпион Абраменко встречается с российской спортсменкой, фото

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Абраменко, Орлова < >
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1 / 5 Александр Абраменко и Александра Орлова. (Facebook.com)

Россиянка  также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

Абраменко, Орлова
Александр Абраменко и Александра Орлова. Facebook.com
После победы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в лыжной акробатике, подписчики Сети заинтересовались личной жизнью украинского спортсмена Александра Абраменко.

Судя по фотографиям, олимпийский чемпион встречается с российской фристайлисткой Александрой Орловой.

Опубликованные фото спортивной пары на отдыхе и во время празднования Нового года, говорят о том, что Абраменко и Орлова вне тренировок и соревнований много времени проводят вместе.

Девушка также выступает на Олимпиаде-2018 за команду ОАР, ей удалось занять 8 место в финальных выступлениях.

Напомним, 18 февраля, украинец Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото Игр-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины на этих соревнованиях, и первая олимпийская медаль в истории украинского фристайла. 
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Александр Абраменко, Александра Орлова, фристаил, Олимпиада-2018, чемпион, Украина
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