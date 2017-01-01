Украинский певец объяснил, почему хочет представлять на "Евровидении-2018" другую страну

Мои поклонники — одна большая страна, сказал артист.

Никита Алексеев считает, что его поклонники — одна большая страна Скриншот видео с youtube.com

Молодой певец-украинец Никита Алексеев (псевдоним Alekseev) хочет представлять на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" Беларусь, поскольку считает себя и белорусским исполнителем.

Артист утверждает, что его поклонники — одна большая страна, рассказал он "Обозревателю".

"Мы часто выступаем в Беларуси. Тут знают и любят мою музыку. В прошлом году были концерты в Минске, Гомеле, Барановичах и других городах, также приятно было выступить на открытии фестиваля "Славянский базар-2017" в Витебске", — заявил собеседник.

По словам Алексеева, в Беларусь он регулярно получает приглашения "в эфиры разных радиостанций и телеканалов, а на любом сборном концерте публика приветствует очень тепло". "Мои поклонники — одна большая страна", — сказал певец.

Ранее сообщалось, что Никита Алексеев подал заявку на участие "Евровидение-2018" от Беларуси. В 2017-м конкурс проходил в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие пройдет в португальской столице — Лиссабоне, уже незваны его ведущие.