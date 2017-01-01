Украинский певец снялся в рекламе российского оператора, видео

Единственное, что сможет заставить замолчать музыку в твоих наушниках – севший аккумулятор, говорится в комментарии к видео.
Ролик уже опубликован на YouTube-канале оператора.
Единственное, что сможет заставить замолчать музыку в твоих наушниках — севший аккумулятор.
По сюжету, девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки. Вместе с ней на пробежке появился и Монатик.
"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой..." — спел Дмитрий в рекламе.