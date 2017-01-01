Сегодня, 10:56 RSS

Украинский певец снялся в рекламе российского оператора, видео

Сегодня, 08:22

Единственное, что сможет заставить замолчать музыку в твоих наушниках – севший аккумулятор, говорится в комментарии к видео.

Монатик
Дмитрий Монатик Скриншот
Украинский музыкант, судья проекта "Танцы со звездами" и тренер шоу "Голос.Діти-4" Monatik (Дмитрий Монатик), стал лицом рекламной кампании российского оператора "Мегафон".

Ролик уже опубликован на YouTube-канале оператора.

Единственное, что сможет заставить замолчать музыку в твоих наушниках — севший аккумулятор.

По сюжету, девушка, которая вышла на утреннюю пробежку, сильно увлеклась прослушиванием любимой музыки. Вместе с ней на пробежке появился и Монатик.

"Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки — успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой..." — спел Дмитрий в рекламе.
Теги:  
Monatik, Монатик, реклама, Россия, оператор, Мегафон
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...