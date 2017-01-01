Украинский певец вышел в финал отбора на Евровидение-2018 в Беларуси, видео

Заявку на участие в нацотборе Беларуси подали 93 артиста.

Никита Алексеев (Alekseev), фото: belta.by

Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev), который участвовал в отборе на Евровидении-2018 в Беларуси, прошел в финал.

Заявку на участие в нацотборе Беларуси подали 93 артиста, сообщает Белта.

Alekseev выступал одним из самых последних, исполнив сингл Forever, из-за которого разгорелся скандал. Кроме него, в финал попали еще 10 участников.

16 января станет известен порядок выхода исполнителей на сцену, на этот день назначена жеребьевка. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля.

В прямом эфире зрители и жюри выберут победителя проекта, который представит Беларусь на международном конкурсе "Евровидении-2018" в Лиссабоне.

Напомним, Alekseev, который засветился с концертами в России и получает там награды, подал заявку на участие в международном песенном конкурсе Евровидение-2018 от Беларуси.