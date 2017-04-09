Украинский суд отказала в политубежище белорусской травести-диве Мадам Жу Жу

Эдвард Тарлецкий покинул Белоруссию и въехал в Украину 4 августа 2009 года.

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Суд признал обоснованным решение Государственной миграционной службы по отказу предоставить политическое убежище организатору гей-парадов в Белоруссии, общественному активисту и журналисту Эдварду Тарлецкому, известному также как травести-дива Мадам Жу Жу.

Об этом говорится в материалах Окружного административного суда Киева, где рассматривался иск Тарлецкого к Государственной миграционной службе, пишет 112.ua.

Отмечается, что в сентябре 2016 года ГМСУ отказалась признать его беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты. В связи с этим Тарлецкий подал иск в суд.

Согласно материалам дела, истец покинул Белоруссию и въехал в Украину 4 августа 2009 года. С заявлением о признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, обратился в Государственную миграционную службу 5 мая 2016 года.

Публикация от Мадам Жу Жу ЖуЖу Жу-Жу (@zhuzhunorma) Сен 14 2017 в 4:56 PDT

В своем заявлении-анкете Тарлецкий указал, что был вынужден покинуть свою страну по политическим и социальным причинам, поскольку он организовывал гей-парады в Минске и выступал против дискриминации сексуальных меньшинств.

Кроме того, истец отметил, что он был отправлен в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения по причине того, что он работал травести-дивой в клубах.

Также истец отметил, что он не может вернуться в свою страну, поскольку его отправят в тюрьму, где будут нарушены его права и будет неизбежно сексуальное издевательство.

Однако ГМСУ не нашла оснований для предоставления Тарлецкому статуса беженца. Он обжаловал это решение в суде.

3 октября 2017 года суд признал законным решение Миграционной службы и отказал в предоставлении Тарлецкому политубежища.

Публикация от Мадам Жу Жу ЖуЖу Жу-Жу (@zhuzhunorma) Апр 9 2017 в 7:34 PDT

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проанализировав материалы дела и изучив нормы действующего законодательства по поводу данного спора, суд пришел к выводу о наличии оснований для отказа в удовлетворении исковых требований.

В частности суд не нашел доказательств принудительного лечения активиста в психиатрическом учреждении, а также подтверждения открытия против него уголовных дел в Белоруссии.

Было установлено, что во время проведения гей-парада у истца не было проблем с правоохранительными органами власти Республики Беларусь.

Сначала Тарлецкий уверял, что выступает на различных развлекательных мероприятиях, а именно, как артист-травести выступал на свадьбах, на днях рождения, на новогодних корпоративах, в ночных клубах разных городов Украины, принимал участие в телевизионных шоу, и все это на безвозмездной основе.

Однако, как указывает ответчик в письменных возражениях, указанная информация не соответствует действительности, потому что из открытых интернет-источников следует информация, где указывается оплата услуг как артиста оригинального жанра травести-дивы Мадам Жу Жу (творческий псевдоним истца).

"Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что истец добровольно покинул страну происхождения в поисках лучшей судьбы и стремится повысить уровень материального благосостояния и улучшить условия труда и уровень жизни", — говорится в решении суда.

Публикация от Мадам Жу Жу ЖуЖу Жу-Жу (@zhuzhunorma) Сен 3 2017 в 2:59 PDT

Напомним, травести-дива Монро в свой день рождения шокировала эпатажной фотосессией топлес.