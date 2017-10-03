Украинский танцор Полунин и сексуальная Памела Андерсон снялись в откровенной фотосессии

50-летняя актриса гармонично смотрится в компании 27-летнего танцора.
Об этом пишет Главком.
Артисты предстают на снимках то полностью обнажёнными, то в эксцентричных нарядах. Снимки были опубликованы в издании King Kong.
50-летняя актриса гармонично смотрится в компании 27-летнего танцора, который родился в Херсоне. "Мне нравится играть разных персонажей. Трансформироваться в чей-то образ изнутри. Это игра. Ты полностью ей отдаёшься. Это так легко и весело", — комментирует фотосессию Андерсон.
В свою очередь сам Сергей Полунин несколько своеобразно воспринимает работу перед камерой. "разница в искусстве контроля над твоей энергией. Танец — это большой выброс энергии, ты отсылаешь её во вне. Всё твоё тело исполняет большие движения и малые движения. В актёрстве твоё лицо — сцена и даже какая-то мысль может повлиять на то, что чувствует публика…", — говорит Полунин.
Напомним, украинский танцор Полунин стал мужчиной года по версии британского журнала.