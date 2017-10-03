Украинский танцор Полунин и сексуальная Памела Андерсон снялись в откровенной фотосессии

50-летняя актриса гармонично смотрится в компании 27-летнего танцора.

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Актриса Памела Андерсон и украинский танцор Серей Полунин приняли участие в фотосессии.

Об этом пишет Главком.

Артисты предстают на снимках то полностью обнажёнными, то в эксцентричных нарядах. Снимки были опубликованы в издании King Kong.

50-летняя актриса гармонично смотрится в компании 27-летнего танцора, который родился в Херсоне. "Мне нравится играть разных персонажей. Трансформироваться в чей-то образ изнутри. Это игра. Ты полностью ей отдаёшься. Это так легко и весело", — комментирует фотосессию Андерсон.

В свою очередь сам Сергей Полунин несколько своеобразно воспринимает работу перед камерой. "разница в искусстве контроля над твоей энергией. Танец — это большой выброс энергии, ты отсылаешь её во вне. Всё твоё тело исполняет большие движения и малые движения. В актёрстве твоё лицо — сцена и даже какая-то мысль может повлиять на то, что чувствует публика…", — говорит Полунин.

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin) Жов 3, 2017 о 7:23 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 9, 2017 о 12:56 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 8, 2017 о 2:04 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 6, 2017 о 6:46 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 6, 2017 о 3:04 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 5, 2017 о 11:46 PDT

Допис, поширений KING KONG MAGAZINE (@kingkongmagazine) Жов 9, 2017 о 6:55 PDT

Напомним, украинский танцор Полунин стал мужчиной года по версии британского журнала.