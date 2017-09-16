Украинского хореографа Татьяну Денисову "опустили" на российском танцевальном шоу

На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника.

Татьяна Денисова Instagram

Хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова оказалась в неловкую ситуацию на кастинге проекта "Танцы" одного из российских телеканалов.

Соответствующий ролик Денисова опубликовала на личной странице в Instagram, пишет business.ua.

На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника — российского хореографа Егора Дружинина.

"Весь мир — театр, но труппа никуда не годится", — коротко прокомментировала свой ролик Денисова.

"Я сюда пришел к Егору, приехал только ради него", — растерянно выпалил танцор.

Публикация от Татьяна Денисова (@tayanadenisova) Сен 15 2017 в 9:06 PDT

Напомним, хореограф Алена Шоптенко второй раз вышла замуж.