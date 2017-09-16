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Украинского хореографа Татьяну Денисову "опустили" на российском танцевальном шоу

Сегодня, 14:42

На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника.

Татьяна Денисова
Татьяна Денисова Instagram
Хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова оказалась в неловкую ситуацию на кастинге проекта "Танцы" одного из российских телеканалов.

Соответствующий ролик Денисова опубликовала на личной странице в Instagram, пишет business.ua.

На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника — российского хореографа Егора Дружинина.

"Весь мир — театр, но труппа никуда не годится", — коротко прокомментировала свой ролик Денисова.

"Я сюда пришел к Егору, приехал только ради него", — растерянно выпалил танцор.

 

Напомним, хореограф Алена Шоптенко второй раз вышла замуж.

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Татьяна Денисова, хореограф, неловкая ситуация, танцевальное шоу
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