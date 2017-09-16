Украинского хореографа Татьяну Денисову "опустили" на российском танцевальном шоу

На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника.
Соответствующий ролик Денисова опубликовала на личной странице в Instagram, пишет business.ua.
На видео запечатлен участник, который, увидев Денисову в составе жюри, несколько расстроился, так как хотел видеть на ее месте предшественника — российского хореографа Егора Дружинина.
"Весь мир — театр, но труппа никуда не годится", — коротко прокомментировала свой ролик Денисова.
"Я сюда пришел к Егору, приехал только ради него", — растерянно выпалил танцор.