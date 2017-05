Умер, Джеймс Бонд, актер, Роджер Мур

Умер британский актер сэр Роджер Мур, который вошел в историю кинематографа благодаря образу агента Джеймса Бонда , которого он сыграл в семи фильмах "Бондианы".

Об этом сообщается в официальном Твиттере Мура, 23 мая.

Актер скончался в швейцарской клинике после "недолгой, но храброй борьбы с раком", как сказано в сообщении.

Роджер Мур сыграл в семи фильмах о суперагенте с позывным "007": "Живи и дай умереть" (1973), "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил" (1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).

До него были отсняты семь лент франшизы, в которых сыграли Шон Коннери (шесть первых фильмов) и Джордж Лэзенби (один). После Мура в двух фильмах Бонда сыграл Тимоти Далтон и наступила "эра Пирса Броснана" - четыре фильма.

Последним Бондом стал Дэниель Крэйг (также четыре фильма). Таким образом, Мур пока остается единственным, кого в роли Бонда видели больше всех.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg