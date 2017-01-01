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Умер экс-зять Юлии Тимошенко

Сегодня, 18:38

о смерти Шона сообщил украинский байкер Александр Сирота, входящий в клуб "Падонки". 

Шон Карр женился 02
Шон Карр. kp.md
Бывший зять Юлии Тимошенко — музыкант и мотоциклист Шон Карр — умер на 49-м году жизни.

О смерти экс-мужа Евгении Тимошенко у себя в Facebook сообщил украинский байкер Александр Сирота, входящий в клуб "Падонки". 

"Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP . Покойся с Миром Брат!", — написал Сирота. 

Шон родился он в Англии в маленьком селе Торньер вблизи от Лидса (графство Йоркшир, Великобритания). В юношеские годы занимался боксом и плаванием, побеждал на разных соревнованиях, выигрывал чемпионаты; увлекался мотоциклами.

В октябре 2005 года в Киеве Шон женился на Евгении Тимошенко, дочери Юлии Тимошенко. В марте 2012 года Карр развёлся с Евгенией. По итогу судебных разбирательств в украинском суде бывшая супруга Карра получила во владение ресторан в Киеве и половину дома в Днепропетровске. 
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Шон Карр, смерть, Тимошенко
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