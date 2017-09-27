Умер главный Playboy планеты Хью Хефнер

Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами.

Хью Хефнер thesundaytimes

Об этом сообщает CNN.

Причина смерти пока неизвестна.

Хью Хефнер основал Playboy в 1953 году, вложив 600 долларов из своих сбережений и 10 тысяч долларов инвестиций. Начав с журнала, он построил развлекательную империю, достигшую пика развития в семидесятые. Тогда в нее входили телешоу, джазовый фестиваль и сеть клубов с официантками в фирменной одежде в виде кроличьих ушек и хвостиков.

Будущий основатель мужского журнала родился в 1926 году в семье бухгалтера и учительницы протестантского вероисповедания. По его словам, это были хорошие люди, сдерживавшие все свои порывы. У него дома запрещалось обниматься и целоваться.

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В 1944 году он окончил среднюю школу и пошел на военную службу в качестве корреспондента. Этот опыт пригодился Хефнеру при дальнейшей работе в журнале Esquire, где ему пришла в голову идея создать собственный журнал. Первый номер вышел в декабре 1953 года с актрисой Мэрилин Монро на обложке.

Последние годы жизни Хефнер провел в своем особняке, развлекаясь с молодыми женщинами. Он не стеснялся признаваться, что пользуется виагрой для поддержания устоявшегося образа жизни.

Напомним, во Франции умер известный актер.