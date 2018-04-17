Умер известный актер сериала "Каменская"

Артиста не стало на 69-м году жизни.

Артиста не стало на 69-м году жизни Фото: kino-teatr.org

Похороны актера прошли в московском Николо-Архангельском крематории, сообщает Лента.ру.

Причина смерти артиста не раскрывается. Известно, что Невраев умер 14 апреля.

Андрей Невраев родился в Свердловске в 1949 году. Окончил театральное училище, служил в театрах в родном городе и Новосибирске. В 1990-м Невраев переехал в Москву и выступал на сценах Московского театра Ермоловой и театра Армена Джигарханяна.

Дебют Андрея Рэмовича в кино состоялся в 1994 году. Актер сыграл в ленте Владимира Шамшурина "Маэстро вор". Позднее Невраеву довелось поработать с Георгием Шенгелия, Тиграном Кеосаяном, Михаилом Туманишвили.

Актер сыграл в таких сериалах, как "Закрытая школа", "Частный детектив", "Гибель Империи", "Однажды в Ростове", и появился в третьем сезоне "Каменской". Помимо этого, артист снялся в фильмах "Охота на пиранью", "София", "Царь".