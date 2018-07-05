Умер известный французский режиссер-документалист

Его не стало на 93 году жизни.

Режиссера не стало на 93 году жизни Фото: Reuters

В 92 года умер всемирно известный французский режиссер-документалист и журналист Клод Ланцман.

Об этом сообщило агентство AFP в Twitter. Отмечается, что кинематографист умер у себя дома. Причину смерти режиссера не называют, но известно, что он испытывал недомогание несколько дней перед кончиной. Новсть о смерти режиссера подтвердили члены его семьи.

Décès de Claude Lanzmann, le réalisateur de "Shoah", à 92 ans (éditeur) #AFP pic.twitter.com/8X1IHv0guZ — Agence France-Presse (@afpfr) 5 July 2018





Ланцман стал широко известен благодаря документальному фильму "Шоа" (1985), в котором рассказывается о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях. Кинолента идет девять часов, режиссер потратил на ее создание 11 лет. В фильме отсутствуют какие-либо архивные кадры или фотоматериалы из лагерей смерти или еврейских гетто — она целиком состоит из интервью.

Фильм "Шоа" завоевал премию BAFTA за лучший документальный фильм и получил почетную премию "Сезар".

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