Сегодня, 17:57 RSS

Умер известный французский режиссер-документалист

Сегодня, 16:26

Его не стало на 93 году жизни.

Клод Ланцман
Режиссера не стало на 93 году жизни Фото: Reuters
В 92 года умер всемирно известный французский режиссер-документалист и журналист Клод Ланцман.

Об этом сообщило агентство AFP в Twitter. Отмечается, что кинематографист умер у себя дома. Причину смерти режиссера не называют, но известно, что он испытывал недомогание несколько дней перед кончиной. Новсть о смерти режиссера подтвердили члены его семьи.

 


Ланцман стал широко известен благодаря документальному фильму "Шоа" (1985), в котором рассказывается о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях. Кинолента идет девять часов, режиссер потратил на ее создание 11 лет. В фильме отсутствуют какие-либо архивные кадры или фотоматериалы из лагерей смерти или еврейских гетто — она целиком состоит из интервью.

Фильм "Шоа" завоевал премию BAFTA за лучший документальный фильм и получил почетную премию "Сезар".

Ранее внезапно умер молодой украинский режиссер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
режиссер, умер, смерть, Клод Ланцман
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности