Умер известный писатель Евгений Звягин

Дата прощания с писателем будет объявлена позднее.

Евгений Звягин умер на 74-м году жизни. Росбалт

В Санкт-Петербурге скончался представитель ленинградского андерграунда, писатель‐самиздатовец Евгений Звягин. Ему шел 74-й год.

Об этом сообщил поэт Борис Лихтенфельд на своей странице в Facebook со ссылкой на супругу мастера.

Дата прощания с писателем будет объявлена позднее.

Родился Евгений Звягин в 1944 году в Кировской области, куда эвакуировали его семью из Ленинграда.

После возвращения в родной город он закончил семь классов общеобразовательной школы и техникум. Затем отучился в Ленинградском государственном университете по специальности "Русский язык и литература". При этом после окончания учебы Звягин долго работал кочегаром и дворником.

Знаменитый писатель публиковался не в официальных советских газетах, а в легендарных журналах-самиздатах "Часы", "Обводный канал", "Гастрономическая суббота" и "Третья модернизация".

Новый этап для писателя начался после перестройки, когда его работы начали печатать журналы "Родник", "Звезда" и "Континент".

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