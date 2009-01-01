Умер известный украинский кинорежиссер и клипмейкер

Максим Паперник страдал от онкологического заболевания.

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19 февраля, на 47-м году жизни скончался украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник.

Как сообщили изданию gordonua родственники Паперника, он страдал от онкологического заболевания.

Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины.

C 2003 года начал снимать как телевизионные, так и игровые фильмы. Среди известных его работ новогодние фильмы-мюзиклы "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Двенадцать стульев", музыкально-развлекательное шоу "Народная звезда", телесериал "Неприкосновенные".

Напомним, умер известный украинский режиссер Александр Даруга.