Умер последний участник оригинального состава Motorhead

Эдди Кларк ушёл из жизни в 67 лет.

В Британии от пневмонии умер участник оригинального состава известной рок-группы Motorhead Эдди Кларк. 67-летний гитарист скончался в больнице от пневмонии.

Как отмечается в сообществе группы в Facebook, музыканты текущего состава Motorhead выразили свои соболезнования по ушедшему гитаристу.

"Эдвард Аллан Кларк, или, как все мы его знаем и любим, "Быстрый" Эдди Кларк, вчера мирно ушел из жизни", - говорится в сообщении группы.

Отметим, что Эдди Кларк был последним участником коллектива из первоначального состава. В октябре в 2015 года скончался барабанщик Фил Тейлор, незадолго до этого от рака умер вокалист Иэн Фрэйзер Килмистер, более известный как Лемми.

Группа Motorhead была основана в 1975 году. За свою историю коллектив выпустила 22 студийных альбома.

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